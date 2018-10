Deel dit artikel:













Snelheidsduivel raast met 244 kilometer per uur van Eindhoven naar Helmond De auto van de snelheidsduivel. (Foto: politie/Twitter)

EINDHOVEN - Een 20-jarige Helmonder scheurde woensdagavond met 244 kilometer per uur over de snelweg A270 tussen Eindhoven en Helmond. Op de weg is maar 100 toegestaan.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

Dit gebeurde rond half twaalf. De politie heeft de man staande gehouden en zijn rijbewijs is afgepakt. Hij zal zich later voor een rechter moeten verantwoorden. In totaal werden 1058 weggebruikers gecontroleerd, waarvan 46 voertuigen te hard reden. Naast de snelheidsduivel uit Helmond maakte een andere automobilist het ook bont. Die reed na correctie 69 kilometer per uur te hard.