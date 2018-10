Deel dit artikel:













Snelheidsduivel raast met 244 kilometer per uur van Eindhoven naar Helmond, rijbewijs afgepakt (Archieffoto)

EINDHOVEN - Een 20-jarige Helmonder scheurde woensdagavond met 244 kilometer per uur over de snelweg A270 tussen Eindhoven en Helmond. Op de weg is maar 100 toegestaan.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

Dit gebeurde rond half twaalf. De politie heeft de man aangehouden en zijn rijbewijs is afgepakt.