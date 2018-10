Deel dit artikel:













Snollebollekes daagt Matthijs van Nieuwkerk uit voor quiz over Charles Aznavour

BEST - Wie zelf over vrouwkes zingt en van links naar rechts gaat, verwacht je niet als grote fan van de onlangs overleden Franse zanger Charles Aznavour. Maar Snollebollekes is zelfs zo’n liefhebber van zijn muziek, dat hij in RTL Late Night Matthijs van Nieuwkerk, ‘de grootste bekende fan’, heeft uitgedaagd voor een quiz over Aznavour.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Als Snollebollekes racet Rob Kemps uit Best iedere week naar kroegen en feestzalen in het hele land. Volgend jaar krijgt hij zelfs zijn eigen concert in het GelreDome in Arnhem. Maar na een drukke avond vol optredens luistert de feestartiest zelf het liefst naar de muziek van Aznavour. Presentator Twan Huys was benieuwd of Kemps het zou aandurven om zijn kennis over de Franse zanger te meten met die van Matthijs van Nieuwkerk, die bekendstaat als dé Aznavour-fan van Nederland. Daarop richtte Kemps zich meteen tot de camera om Van Nieuwkerk uit te dagen. Liedjes over liefde

Charles Aznavour overleed op 1 oktober op 94-jarige leeftijd. Hij schreef meer dan duizend liedjes. Er zijn meer dan 180 miljoen platen van hem verkocht. Zijn liedjes gingen vooral over de liefde.