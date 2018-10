Deel dit artikel:













Gewonde bestuurder vlucht en laat ravage achter, nadat hij met auto twee bomen ramde Foto: Alexander Vingerhoeds

ZUNDERT - Twee geknakte bomen, een zwaar beschadigde auto, meerdere kentekenplaten en flinke hoeveelheid bloed op de airbag. Het waren de sporen van een ongeluk dat woensdagavond rond kwart voor tien gebeurde op de Rucphenseweg in Zundert. Bovendien was de bestuurder van de auto in geen velden of wegen meer te bekennen.

Geschreven door Corné Verschuren

De politie zocht tevergeefs in de omgeving nog naar de bestuurder. Volgens omstanders zou de bestuurder door een tweede auto zijn opgehaald. De omver gereden bomen waren op de weg terechtgekomen. Brandweerlieden hebben de bomen in de stukken gezaagd om de weg weer vrij te maken. De politie sloot de Rucphenseweg af. Ze onderzoekt de toedracht van het ongeluk en de herkomst van de kentekenplaten. Ook de auto is afgevoerd voor sporenonderzoek.