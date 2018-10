Zo voorkomen ze in de Biesbosch een terroristische aanslag op het water

Mocht iemand toch snode plannen hebben en een gemeen stofje in het water willen lozen, dan zijn er ook nog de alarmsystemen, vertelt Spitzers. “Dan zijn er de meetsystemen, ook tussen de drie bekkens onderling. Het is niet zo dat als er iets zou gebeuren, dat water ook naar de zuivering kan stromen. Het water dat we afleveren wordt continue gemeten.”

Naast de bewakende techniek zijn er ook BOA’s in het gebied die de bekkens in de gaten houden en natuurlijk het niet nader omschreven wakende oog van Big Brother. “Die ziet alles”, aldus Spitzer

Kraanschepen over land naar het water

Omdat de waterkwaliteit in spaarbekken De Gijster terugliep wordt het bekken momenteel uitgediept, een klus die duurt tot eind 2019. Het doel is om het spaarbekken overal even diep te maken. Voor de enorme klus heeft Van den Herik Sliedrecht twee enorme kraanschepen over de dijk van het bekken moeten trekken.

Schepen kunnen het bekken namelijk niet zelfstandig invaren, omdat de waterplas is omringd door een acht kilometer aaneengesloten dijk. Over dat transport liet waterbedrijf Evides een indrukwekkende video maken.

Bijzondere vondsten

Bij het weer op diepte brengen van het spaarbekken komen regelmatig ook spullen mee naar boven, die wijzen op de tijd dat het spaarbekken nog een polder was. Tot eind jaren zestig werd in de polder gewoond en gewerkt. “Schoentjes, wat hout, paaltjes en stukken van tuinbielzen. Soms ook plakkaten met riet. Dan halen we waarschijnlijk stukken naar boven van een oude sloot of een kreek”, vertelt Arleen Overwater van Van den Herik Sliedrecht.

Anno 2018 zouden we geen spaarbekkens meer aanleggen in een huidig natuurgebied

Spaarbekkens in een natuurgebied, hoe kan dat?

Hoewel Brabanders nauwelijks profijt hebben van de drie enorme spaarbekkens in de Biesbosch leek dat bij de aanleg nog anders. “Het systeem is zo ontworpen dat we niet alleen Rotterdam van water kunnen voorzien, maar ook Brabant”, aldus Spitzers van waterbedrijf Evides.

Hij benadrukt ook dat er in de huidige tijd geen plaats zou zijn voor spaarbekkens in een huidig Nationaal Park. "Bij de aanleg was het nog geen Nationaal Park, het stond in de boeken als een onrendabel gebied, met onrendabele polders. Op grond daarvan heeft men destijds besloten om de spaarbekkens aan te leggen in de Biesbosch."