'Gokmiljonairs wasten 100 miljoen euro wit', forse celstraffen geëist

DEN BOSCH - Bij de rechtbank in Den Bosch heeft justitie donderdag forse gevangenisstraffen geëist tegen de drie mannen uit Eindhoven en Geldrop, die tussen 2004 en 2014 met illegale goksites meer dan 100 miljoen euro zouden hebben witgewassen.

De verdachten Stijn F. uit Eindhoven en de broers Michel en Maurice G. uit Geldrop zouden miljoenen euro's hebben verdiend met hun zeven gok- en pokerwebsites. Volgens het openbaar ministerie opereerden de mannen jarenlang in strijd met de Wet op de kansspelen en is er in totaal 105 miljoen euro aan illegaal gemaakte omzet witgewassen.

Criminele organisatie

De drie hoofdverdachten werden in november 2013 gearresteerd. Tegen Stijn F. (40), die als directeur van de bedrijven optrad, eiste justitie donderdag vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Michel G. (37) hoorde 3 jaar celstraf tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Maurice G. (40) moet van justitie 30 maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het feit dat de geëiste straffen deels voorwaardelijk zijn, komt volgens justitie omdat de verdachten geen enkele blijk van spijt hebben getoond, dus volgens het OM voorkomen moet worden dat ze in herhaling vallen.

Pluk ze

Als de rechtbank de verdachten ook veroordeelt, zal justitie ook nog komen met een zogenoemde ontnemingsvordering, wat vroeger de 'pluk ze regeling' werd genoemd. Het komt erop neer dat de veroordeelden hun illegaal verkregen winsten moeten terugbetalen aan de staat.

Ook ligt er een claim van zo'n 13 miljoen euro van de belastingdienst bij Teletick, één van de bedrijven van de verdachten.

Veel gegevens

De officieren van justitie Josien Mooijen en Michiel van IJzendoorn hadden twee dagen nodig om met een uitgebreid requisitoir de strafeisen inhoudelijk toe te lichten. Het Openbaar Ministerie putte daarbij rijkelijk uit verhoren van de achttien verdachten, telefoontaps, onderschepte e-mails en gegevens op twee computerservers die in Zweden in beslag zijn genomen.

Stijn F. noemde de regels 'onduidelijk'. "Er was oude wetgeving en er werd niet gehandhaafd." Het OM stelt dat het helder was dat het aanbieden van kansspelen in Nederland niet mocht.

Oplichting

De aanklager zei dat ze bovendien vals speelden. Zo zouden prijzen niet altijd zijn uitgekeerd, of betaald aan een fictieve winnaar en werden winstkansen gemanipuleerd. De verdachten worden niet vervolgd voor oplichting, omdat geen van de deelnemers aan de gokspellen aangifte heeft gedaan.

De drie verdachten stonden toen ze werden aangehouden in de top 100 van jonge miljonairs van het blad Quote. Stijn F. had volgens Quote een vermogen van zo'n elf miljoen euro, de broers G. stonden genoteerd voor drie miljoen euro.

Tientallen miljoenen

Zeven goksites werden in mei 2013 uit de lucht gehaald. In totaal werden die maandelijks door zo'n 85.000 spelers bezocht. Goed voor een jaaromzet van tientallen miljoenen euro’s.

Behalve de hoofdverdachten zijn ook vriendinnen en echtgenotes van hen aangeklaagd. Ook advocate Annette M. uit Alkmaar staat terecht. Het OM ziet haar als een consigliere, raadgever van een maffiabaas, die heeft gelogen in de aanvraag voor een vergunning, contracten vervalste en de ‘fopstructuur’ van het bedrijf heeft opgezet. Justitie eiste donderdag tegen haar twee jaar gevangenisstraf, een boete van 80.000 euro en een beroepsverbod van drie jaar.

Uitspraak

Justitie heeft 24 dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Naar verwachting is de laatste zittingsdag op 1 november. De uitspraak zou dan volgen op 20 december.