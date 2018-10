Deel dit artikel:













Vrouw ziet paaltje over het hoofd bij Beekse Bergen en slaat met auto over de kop Foto: Toby de Kort

HILVARENBEEK - Een automobiliste is donderdagochtend met haar auto over de kop geslagen. De vrouw zag bij het wegrijden van Speelland bij de Beekse Bergen een paaltje over het hoofd en had daardoor de auto niet meer onder controle.

Geschreven door Corné Verschuren

Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. De bestuurster kwam echter zonder hulp van de brandweer uit haar auto. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse behandeld aan haar lichte verwondingen. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.