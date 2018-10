Hercules met motorproblemen landt op Vliegbasis Eindhoven

"Een van de vier motoren gaf een instabiel toerental aan. Hierop werd die motor uitgeschakeld", aldus een woordvoerder van de Vliegbasis Eindhoven. Het uitschakelen van een motor is op dat moment standaardprocedure. "De Hercules heeft vier motoren en kan makkelijk op drie motoren verder vliegen", legt hij uit.





De Hercules had motorproblemen. Foto: Danny van Schijndel / 112Nieuwsonline





De Hercules is van de Koninklijke Luchtmacht en was donderdag bezig met een trainingsvlucht. Het is niet bekend hoe lang het toestel al in de lucht was voordat het landde op de vliegbasis. "Maar het is normaal dat als je één van de motoren moet uitschakelen, je meteen terugkeert naar de vliegbasis", aldus de woordvoerder.