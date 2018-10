Stéphane (24) is geen pitspoes of grid girl: 'Ik wil gewoon heel graag racen' (en dat gaat ze doen)

"De racesport is in principe gemengd. Ik ben eigenlijk gewend om alleen tegen mannen te rijden. Dus in die zin is dit compleet nieuw voor mij", vertelt de 24-jarige Stéphane Kox. De Eindhovense is een van de dames die binnenkort hoopt te racen in de W Series, een klasse speciaal voor vrouwelijke coureurs.

"Weet je wat het is, ik ben toevallig vrouw, maar ik wil gewoon heel graag racen. En dat ik dan in zo'n programma word betrokken, van hoog niveau, daar gaat mijn racehartje harder van kloppen."

Pitspoes of grid girl

Volgens Stéphane worden vrouwen binnen de racesport vaak niet serieus genomen als coureur. "De link met vrouwen en auto's is altijd een beetje fragiel", vertelt de Eindhovense coureur.

"Vrouwen worden altijd geassocieerd met niet goed kunnen autorijden. Of juist alleen maar in de zin van pitspoes of grid girl-achtige scenario's, maar iets daar tussenin is er niet. Ik sta er positief voor open. En ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. "

'18 tot 20 vrouwen blijven over'

Volgens de organisatie moet de nieuwe W Series vrouwelijke coureurs de kans geven die ze verdienen. Volgens hen is dat er tot nu toe niet. Voor Stéphane Kox uit Eindhoven is het nog even afwachten of ze uiteindelijk kan meedoen aan de raceklasse.

"Wat ik begrepen heb, gaan ze nu een selectieronde doen. Zowel in de auto als in de simulator, mentale training, fitnesstraining, mediatraining en dan blijven er uiteindelijk 18 tot 20 vrouwen over. En die mogen rijden."