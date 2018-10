Voor de laatste keer ploft de telefoongids op de mat, Marieke gaat hem missen

Vooral carnavalsverenigingen en bejaarden kijken nog uit naar het boekwerk. De eerste groep uiteraard voor papier-maché, de tweede gebruikt het ding nog waar 'ie voor bedoeld is. Uitgever DTG verspreidt dit jaar nog maar 135.000 exemplaren in regio Eindhoven. In 2010 waren dat er nog 340.000.

'Fijn als 'ie weer komt'

"Komt hij vandaag?", reageert Marieke Sijmens (79) opgewekt. "Altijd fijn als 'ie weer komt." Zij zal het papieren naslagwerk dan ook erg missen. Haast niemand gebruikt de oude telefoongids nog, door opkomst van het internet.

Toch kan niet iedereen met een computer overweg. Mevrouw Sijmens kan na een paar aanwijzingen een beetje scrollen op een smartphone. "Mooi!", roept ze. Maar toch wil ze niet zonder gids. "Nee, nee, ik hou de gids!"

Wat is sneller?

Als je snel een telefoonnummer zoekt, kun je dan het beste een telefoonboek gebruiken of vertrouwen op Google? Wij zochten het voor je uit!

(ekst gaat verder onder video)

Cursussen

De uitgever van de telefoongids zag dit jaar de aanmeldingen wel weer stijgen, toen eenmaal bekend was dat het de laatste editie zou zijn. Die laatste uitgave krijgt ook een speciale hoes die duidelijk maakt dat het hierna is afgelopen.

Samen met SeniorWeb gaat DTG gebruikers van de telefoongids helpen om telefoonnummers online op te zoeken. Tegen een kleine vergoeding kunnen ouderen terecht bij een cursus.