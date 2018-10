Deel dit artikel:













Het kleinste huis van Brabant is een soort kast (en dat op Coming Out Day) In Oss kun je lekker terug de kast in, als je dat wil (Foto: Funda).

OSS - Het is Coming Out Day, de dag waarop jonge LGBT's (lesbo's, homo's, biseksuelen en transgenders) worden aangemoedigd uit de kast te komen en helemaal zichzelf te zijn. Voor mensen die juist in de kast willen verdwijnen staat er in Oss een leuke woning te koop.

Geschreven door Wim Heesterbeek

'Een eenvoudige studio/kantoorruimte/woonruimte' noemt de makelaar het. Klinkt goed, maar op de foto's zien we toch vooral een kast. Kleinste van Brabant

Het is de kleinste ruimte die op Funda te koop staat in Brabant. Voor €33.000 heb je 15 m² tot je beschikking èn een eigen toilet en wastafel. Douchen gaat hem niet worden, dus daarvoor zul je toch uit de kast moeten komen... Neem anders zelf even een kijkje op de site van Funda. Het kan kleiner!

In Utrecht staat een nog kleinere woning te koop. Daar kun je voor €70.000 een hele leuke zolderkamer krijgen. Maar ja, dan woon je dus niet in Brabant hè!