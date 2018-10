Uniek waterzuiveringssysteem bij Abdij Koningshoeven bijna klaar voor gebruik

Ze noemen het een biomakerij. Abdij Koningshoeven, waar het trappistenbier La Trappe gemaakt wordt, is de eerste in Nederland met zo'n systeem. Een belangrijk onderdeel is de kas met verschillende soorten planten. Vanuit de brouwerij loopt het afvalwater via buizen de kas in. Het water komt in grote bakken onder de planten terecht.

Doy Schellekens van Waterschap De Dommel legt uit hoe het werkt: "In de bakken zit kunstmatig dragermateriaal. Dat zijn voor een deel kunstwortels en voor een deel echte wortels. Op die wortels leven de micro-organismen. Dat zijn eigenlijk bacteriën en die bacteriën zuiveren het water. De planten zijn een mooi huisje waarin micro-organismen fijn kunnen leven."

Droogte

Het gezuiverde water wordt opgeslagen in de vijver naast de kas en vanuit daar zal het in eerste instantie naar de grachten rondom de Abdij stromen. Schellekens: "Die staan nu gort droog, net als veel wateren in de omgeving. We hebben last van droogte hier in Brabant. Op de langere termijn willen we het water in gaan zetten in de brouwerij. Niet om bier te maken, maar wel voor het spoelen van flessen bijvoorbeeld."

Deze duurzame manier van waterzuivering past helemaal bij de filosofie van de monniken van Abdij Koningshoeven. Eerder waren ze bijvoorbeeld al bezig met zonnecollectoren en elektrisch rijden. Broeder Isaac: "We komen zeven keer per dag bij elkaar om God te prijzen voor zijn schepping en als je dan naar buiten loopt en je gaat door met het verder vervuilen dan vind ik dat je niet goed bezig bent. Ik vond het dus logisch om deze stap te zetten."

Toch mag het allemaal wel iets sneller, vindt broeder Isaac: "Dit project heeft met alle administratieve rompslomp bijna drieënhalf jaar geduurd. Als we in dit tempo doorgaan met de energietransitie dan gaat dat veel te lang duren. Ik ben trots op dit project, maar ik denk wel: 'jongens, klap erop en de vaart erin houden'."

Laatste loodjes

Maandag moet de kas bouwklaar zijn en wordt hij ingezegend. Het eerste afvalwater gaat dan de bakken in en daarna duurt het nog een paar maanden voordat het echt allemaal werkt. De bacteriën die het water gaan zuiveren moeten zich eerst nog goed ontwikkelen. Toch kijkt het waterschap al verder. Er liggen plannen om een dergelijk waterzuiveringssysteem toe te passen op Strijp-S in Eindhoven.