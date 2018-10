Jonathan deelt eierkoeken uit in de file op A27: 'Schrans, schrans, schrans en dan zijn ze op'

GORINCHEM - Vrachtwagenchauffeur Jonathan Hol reed donderdagmiddag over de A27 terug naar huis. Toen hij met zijn wagen in een lange file terechtkwam, besloot hij uit te stappen en eierkoeken uit te delen.

"Er waren zoveel mensen die stilstonden en iedereen wilde wel een eierkoek. Dat vind ik mooi", zegt Jonathan Hol opgetogen. De vrachtwagenchauffeur had net een lading koekjes opgehaald in Berkel-Enschot, toen hij opeens in een kilometerslange file terechtkwam op de A27.

"Toen ben ik uitgestapt. Er stonden allemaal mensen om me heen. Dan kom je even aan de praat en gaat iedereen op de vangrail zitten. Toen ben ik zo vriendelijk geweest om wat eierkoeken uit te delen."

'Niet mooi gevormd'

De eierkoeken zijn natuurlijk niet voor Jonathan zelf, maar voor het bedrijf waar hij voor rijdt. Toch kon hij deze koeken wel weggeven zonder dat zijn baas er boos over wordt. "Dit zijn eierkoeken die niet verkocht mogen worden aan de winkels", legt de vrachtwagenchauffeur uit.

"De koeken worden allemaal mooi nagekeken en als er dan eierkoeken toch niet mooi gevormd zijn, dan gaan ze niet in de verpakking. Ze zijn wel prima te eten. Normaal gesproken komen ze dan in de kantine op tafel te staan. Nu deelde ik ze uit en dan weet je wel wat er gebeurt: Schrans, schrans, schrans en dan zijn ze op."