Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rook van brand bij TUF Recycling in Dongen in verre omtrek te zien [VIDEO] Foto: Martijn van de Wouw.

DONGEN - Bij TUF Recycling aan De Schacht in Dongen is donderdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brandweer spreekt over een zeer grote brand. De vlammen slaan metershoog uit het dak. Het bedrijf verwerkt afgedankte kunstgrasmatten. TUF is in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden.

Geschreven door Wim Heesterbeek