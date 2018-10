Deel dit artikel:













Jumbo in Oisterwijk overvallen, dader gevlucht De bewuste Jumbo (foto: Toby de Kort/De Kort Media).

OISTERWIJK - Een Jumbo-filiaal aan het Fabriekspad in Oisterwijk is donderdagavond overvallen. De dader is gevlucht in de richting van het station. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Evenmin is duidelijk of er iets is gestolen.

Geschreven door Hans Janssen

De dader is volgens een Burgernet-melding een blanke man, van naar schatting 1,85 meter. Hij droeg een zwarte jas, een donkergrijze broek en zwarte Nike-schoenen met een witte zool. De overval werd rond kwart over acht uur gepleegd.