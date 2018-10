Twee gewonden bij ongeval Tilburg, politie vindt gasflessen in auto

TILBURG - Bij een ongeval op de Ringbaan West en de René Norenburgstraat in Tilburg is donderdagavond een ravage ontstaan nadat twee auto's op elkaar botsten. Twee mensen raakten gewond. De politie haalde uit een van de twee betrokken auto's twee gasflessen met daarin vermoedelijk lachgas.

Een van de auto's wilde vanaf de Ringbaan West linksaf slaan en zag mogelijk een tegemoetkomende auto over het hoofd. Eén gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend.

De bestuurder van de andere auto liep wonden aan zijn armen op door de airbag die afging. Ambulancebroeders hebben de man plaatselijk verbonden.

Ballon

Volgens een omstander lag in een van de auto's naast gasflessen ook een ballon. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen getakeld en afgevoerd.