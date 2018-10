Grote brand TUF Recycling Dongen: grote kraan en hoogwerker moeten uitkomst bieden bij blussen

Het ingestorte dak bemoeilijkt de bluswerkzaamheden, vertelt woordvoerder Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio. "En ook die stapels kunstgrasmatten." De smeulende plekken die geblust moeten worden, kunnen ook diep in die stapels zitten en zijn dus moeilijk bereikbaar. "Het blussen door de gaten met de hoogwerker kan uren gaan duren. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken of er opnieuw een periode van intensief blussen nodig is."

Verder vertelt Van Wijk dat er voorlopig geen afval wordt afgevoerd. "Mogelijk worden er wel grasmatten verplaatst, maar ze blijven op het terrein van TUF." Uitspraken over de mogelijke oorzaak of het ontstaan van de brand doet Van Wijk niet. "Dat ligt bij de politie en het Openbaar Ministerie."





Vieze luchtjes

Het was vanwege het ingestorte dak lange tijd lastig voor de brandweerlieden om bij de vuurhaard te komen. Brandweerwoordvoerder Wilbert Kleijer liet vrijdagochtend vroeg weten: "Als je op een normaal dak spuit, komt het water ook niet naar binnen. Daar lopen wij nu ook tegenaan. Zo nu en dan laait het vuur weer op. Op het moment dat dit overlast geeft - met rook - slaan we de vlammen neer. Dan laten we het weer opkomen en slaan we het weer neer. Blussen kunnen we het nog niet. We wachten op daglicht om een goed beeld van de situatie te krijgen. Want het is nu gewoon onveilig. Er storten steeds delen van muren in, delen van daken storten naar beneden... We willen eerst goed zicht hebben op wat er nu daadwerkelijk gaande is om straks een plan van aanpak te maken." Een woordvoerder van de Veiligheidsregio houdt er rekening mee dat het blussen nog dagen kan duren.

Gevaar voor de omgeving is er volgens brandweerwoordvoerder Kleijer niet. "Maar het stinkt wel. Hier liggen kunststoffen, dus er komen vieze luchtjes vanaf. Die heb je liever niet in je huis. Maar er is geen gevaar voor de omgeving."