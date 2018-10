Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wethouder fietst met Amy naar school over onveilig fietspad Wethouder Inge van Dijk met Miranda en Amy (foto: Paul Post)

DE RIPS/ GEMERT - Amy van Aggel is er helemaal klaar mee, het slechte fietspad van haar huis in de Rips naar school in Gemert. Tijdens de tocht van elf kilometer moet ze bij een gevaarlijke kruising oversteken, fietst ze over een bospad waar het pikkedonker is en waar de wortels onder de weg groeien.

Geschreven door Merel de Leuw

“Mijn vriendin en ik zijn laatst gevallen, toen was ik er echt klaar mee”, vertelt Amy in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio. Het 14-jarige meisje stuurde, samen met een vriendin, een brief naar de gemeente en het heeft geholpen. Vrijdagochtend fietste wethouder Inge van Dijk met haar mee. “Als je een mailtje krijgt van een jongere die overlast ervaart, kun je op zijn minst een stukje meefietsen”, vindt van Dijk. “Een aantal problemen die Amy ervaart, staan al op de nominatie om aangepakt te worden.” Bekende problemen

De fietstocht was voor Van Dijk een bevestiging dat ze er goed aan doen de plekken aan te pakken. “De weg met de boomwortels wordt in ieder geval opgeknapt. Ook de takken en bladeren die op het fietspad liggen, stonden op het lijstje van Amy, maar daar kan de gemeente niet aan doen. Voor Amy was het in ieder geval een gezellige ochtend en ze is blij dat er naar haar geluisterd wordt.