'Alle auto’s moeten opnieuw schoongemaakt worden, maar ik ben blij dat ze er nog staan'

DONGEN - Dongenaar Frank Wuijts zat donderdagavond behoorlijk in de rats. Zijn autobedrijf W.A.T. is gevestigd naast TUF Recycling, waar rond zeven uur 's avonds een grote brand uitbrak. Vrijdagochtend bekeek hij de ravage bij zijn buurman. Bij zijn eigen bedrijf valt alles mee.

"Het was zeker spannend", verzucht Wuijts de ochtend na de brand. Hij was met name bang dat het vuur naar zijn bedrijf zou overslaan. “Er kwam hier allemaal brandende deeltjes naar beneden. Die liggen er ook allemaal nog. De buurman had de brandslang naar buiten, ik de tuinslang… En toen kwam de brandweer zeggen dat we weg moesten vanwege de rook."

'Te groot risico'

Hij vermoedt dat die brandende deeltjes restanten zijn van in brand gevolgen kunstgrasmatten. "Die deeltjes zijn op de auto’s terechtgekomen en die zitten ook onder het roet. Alle auto’s moeten opnieuw schoongemaakt worden. Maar ik ben heel blij dat ze er nog staan. Dat ze in het vuur zouden opgaan, was mijn grootste angst. Dus ik ben eerlijk gezegd een beetje opgelucht."

Grote vraag is wat er nu met TUF Recycling gaat gebeuren. "Ik heb er van tevoren nooit bij stilgestaan dat zoiets kon gebeuren", vertelt Wuijts. "Maar meerdere bedrijven hier omheen wel, heb ik gehoord."

Vergrootglas

TUF Recycling ligt namelijk al langer onder een vergrootglas. De aanhoudende problemen met het bedrijf - dat volgens ZEMBLA structureel milieuregels zou hebben overtreden en opgelegde dwangsommen niet betaalde - waren voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding om dit dossier donderdagavond met de gemeenteraad te bespreken. Maar die vergadering werd vanwege de brand geschrapt.

Wat Wuijts betreft kan TUF Recycling niet terugkomen op de huidige locatie. “Nee, dat is een veel te groot risico.”

Onder controle

De brand is sinds donderdagnacht onder controle, maar het blussen kan volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog dagen duren.

