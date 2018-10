‘Het is maar de vraag of de brand bij TUF te achterhalen is', zegt de burgemeester van Dongen

DONGEN - De burgemeester van Dongen, Marina Starmans, hoopt dat de oorzaak van de brand bij TUF Recycling te achterhalen is, maar zeker is ze er niet van. “De brand is onder controle en de brand smeult. Dat kan nog dagen duren. De brandweer houdt de loods nat”, legt ze uit. Vrijdag aan het einde van de middag worden de fractievoorzitters van alle partijen uit de Dongense gemeenteraad bijgepraat over de gebeurtenissen rondom TUF.

Starmans zag donderdagavond vanuit haar huis de dikke rookpluim over haar gemeente trekken en ging daarop als een speer naar het gemeentehuis. De gemeenteraad was donderdagavond van plan om de situatie en de problemen rondom het recyclingbedrijf te bespreken. Een uur voor de vergadering ontstond de brand en werd de vergadering geschrapt.

Zembla-verslaggever Roelof Bosma, die de wantoestanden bij TUF aan de kaak stelde, noemde het uitbreken van de brand ‘geen toeval’. De burgemeester zegt tegen Omroep Brabant dat ze met verschillende partijen in overleg is over de brand. “Wij willen ook graag de oorzaak weten. We zijn de mogelijkheden aan het doornemen en bekijken wat er speelt. Ik kan nog niet ingaan op de vraag of er opzet in het spel is.”

Grip kwijt

Bij TUF liggen de versleten kunstgrasmatten huizenhoog opgestapeld. “De matten liggen in Dongen en daarmee is het een probleem van onze gemeente”, zegt Starmans. Ze geeft toe dat de gemeente de grip op het bedrijf enigszins kwijt was. “Dwangsommen werden niet betaald en daarom hebben last onder bestuursdwang opgelegd.”

Volgens Starmans bevestigde het tv-programma Zembla het beeld van de gemeente Dongen.

“Nederland heeft een probleem met de verwerking van versleten kunstgrasmatten. Het probleem ligt niet alleen bij de gemeente Dongen. TUF ligt al geruime tijd bij ons onder het vergrootglas. Ik heb de staatssecretaris en het ministerie hiervan op de hoogte gesteld. We hebben een complex probleem. Over enkele maanden komen er weer tweehonderd kunstgrasmatten vrij en die moeten ook ergens naartoe. Het systeem van verwerking klopt niet.”

