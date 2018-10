Roze loper gaat uit voor nieuwe Kinepolis Den Bosch tijdens première 'Zwaar Verliefd'

De romantische komedie is opgenomen in Den Bosch en daarom was de stad ook de perfecte plaats om de première te houden. Hoofdrolspeler Jim Bakkum nam labrador Bo (in de film 'Ruben') mee op de roze loper.

De entree van de bioscoop was helemaal in stijl aangekleed. Een enorm rozenhart en een roze loper mochten niet ontbreken. De dresscode was dan ook 'touch of pink'.