Ronald Koeman tevreden over debutanten PSV en Arnaut Groeneveld: 'Ze zouden allemaal kunnen spelen'

Het Nederlands elftal heeft zich de hele week kunnen voorbereiden op de confrontatie met 'Die Mansschaft'. Koeman heeft vertrouwen in een goede afloop en benoemde daarbij het feit dat de spelers van Ajax en PSV voor iets extra's zorgen. "Zij weten nu ook het niveau van de Champions League en passen zich prima aan", doelde Koeman onder meer op de debutaten Groeneveld, Rosario, Bergwijn en Dumfries. "Ze worden goed opgenomen in de groep en ik zou ze zo durven op te stellen. Als je ze selecteert, heb je er vertrouwen in dat ze kunnen spelen."

De PSV-debutanten en Virgil van Dijk (foto: VI Images).

Ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk schoof aan tijdens de persconferentie. Het is alweer drie jaar geleden dat de in Breda geboren Van Dijk zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. "Er is veel veranderd in die tijd", zegt Van Dijk. "Ik denk dat we op de goede weg zijn. De sfeer omtrent Oranje is nu wel anders. We hebben zware en moeilijke tijden achter de rug. Maar nu hebben we weer het goede gevoel."

Van Dijk kreeg na Frankrijk-Nederland veel kritiek over zich heen, aangezien hij verantwoordelijk werd gehouden voor de beslissende 2-1 van Olivier Giroud. Ook bondscoach Ronald Koeman was kritisch, maar dat ziet Van Dijk niet als een probleem. "Ik vind de bondscoach niet streng. Hij is rechtvaardig en hij heeft het recht om kritisch te zijn. Hij is heel eerlijk en direct en dat vind ik prima."