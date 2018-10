Burgemeester Haaren wil landgoed Haarendael sluiten na vondst drugslab

HAAREN - Burgemeester Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet van de gemeente Haaren is van plan om landgoed Haarendaal te sluiten. De voorgenomen sluiting volgt op de vondst van een drugslab in een voormalig klooster op het landgoed. Daarnaast werd vrijdag bekend dat de politie een 50-jarige man uit Haaren heeft opgepakt in verband met het drugslab.

De sluiting gaat nog niet per direct in. "Het gaat om een voornemen. We wachten eerst het onderzoek van de politie af", zegt een woordvoerder van de gemeente. Als dat is afgerond wordt meer bekend over hoe lang de sluiting zal gaan duren.



De politie kwam het drugslab op spoor, nadat woensdag een kleine vrachtwagen vol met drugsafval werd aangetroffen in het Gelderse Elst. Het klooster is de hele nacht bewaakt door de politie. Vrijdag wordt het drugslab ontmanteld.

Het voormalig grootseminarie Haarendael is een rijksmonument aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Het is eigendom van zorginstelling Cello dat de gebouwen verhuurde. Sinds de zomer staat het oude klooster weer te koop. "Dat er nu een drugslab is aangetroffen doet onrecht aan het karakter, de allure en grandeur van het eens zo statige grootseminarie, dit prachtige stuk erfgoed in Haaren", aldus een reactie van de gemeente.