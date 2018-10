Wat boffen we: de warmste oktoberweek sinds 1951 met een haast tropische zaterdag in het verschiet

EINDHOVEN - Het is een heerlijke nazomer met ongekende temperaturen voor oktober. Absolute topper wordt zaterdag. In Eindhoven verwacht MeteoGroup een haast tropische temperatuur van 27 graden Celsius.

Zaterdag start de dag met 15 graden Celsius in de ochtend. Normaal is dat temperatuur die pas in de middag wordt bereikt. Maar daar komt een flinke schep bovenop, volgens de voorspelling van MeteoGroup.

'Een onvergelijkbaar jaar'

Vorig jaar, in 2017, werd voor het eerst in deze fase van de herfst een temperatuur boven de 25 graden gemeten. Dit jaar liggen de temperaturen zelfs nog een stap hoger, in Eindhoven wordt een temperatuur rond de 27 graden verwacht. Vanaf 30 graden Celsius spreken we van een tropische temperatuur. “Dat is heel bijzonder, dat kun je in geen ander jaar terugvinden.”, vertelt Grieta Spannenburg van MeteoGroup.

Sinds de plaatsing van het Brabantse meetstation in 1951, zijn deze temperaturen nog nooit gemeten. Het Eindhovense meetstation geeft de hoogste Brabantse temperatuur door de zuidoostelijke ligging.

Wel herfst

De hoge temperaturen worden veroorzaakt doordat alle weersomstandigheden perfect samenvallen, legt Spannenburg uit: “Er is bijvoorbeeld een zuidelijke wind en veel zonnestraling. In theorie zou het met deze omstandigheden zelfs nog warmer kunnen worden dan de 27 graden die we verwachten.”

Ondanks de hoge temperaturen, is het wel echt herfst: “Het warmste punt is echt een piek in de grafiek. Daarna neemt de temperatuur zaterdag ook weer snel af. In de zomer gaat zo'n daling veel geleidelijker.”