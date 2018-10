Jordens Peters na negentig minuten tegen Anderlecht weer stapje verder: 'Ik mag niet overhaasten'

“Het is toch iets waarvoor ik al ruim negen à tien maanden aan het werken ben. Het was zwaar maar het is lekker dat de minuten in mijn benen zitten”, zei Peters na afloop van de wedstrijd. “Ik zit nog steeds in het traject van fit worden. Ik wil heel graag en heel snel, maar ik weet dat ik absoluut niet mag overhaasten.”

“Dat hebben de artsen mij ook op het hart gedrukt. Ga stap voor stap, anders krijg je een keer een terugval. En dat is mentaal misschien nog zwaarder”, aldus de verdediger.

Steun van de fans

Waar de supporters van Willem II zondag tegen Feyenoord nog een twaalfde man waren, werd de wedstrijd tegen Anderlecht gespeeld zonder publiek. “Dat merk je zeker. Het is een beetje verslavend om in een vol stadion te spelen, vooral de thuiswedstrijden. Het publiek steunt ons ontzettend goed. Tegen Feyenoord ontstonden er nieuwe liederen, daar heb ik echt van genoten.”

Peters was ondanks de afwezigheid van de fans wel blij dat de wedstrijd tegen Anderlecht in het stadion werd afgewerkt. “Deze wedstrijden worden ook wel eens op het jeugdcomplex gespeeld, dan is het stadion toch echter. Maar het belangrijkste van het voetbal, de supporters, ontbrak. Dat is wel jammer van besloten wedstrijden.”

'Leuke ploeg'

Peters krijgt speeltijd in de vriendschappelijke wedstrijden en bij het tweede team. De officiële wedstrijden van het eerste bekijkt hij vanaf de tribune. De defensieve kracht, tegen Anderlecht spelend met de aanvoerdersband, is tevreden over de ploeg van trainer Adrie Koster. “Ik vind dat we een leuke ploeg hebben, met veel kwaliteit. Voorin zijn er een heel aantal spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. We hebben wel te veel punten laten liggen. Fortuna uit, De Graafschap. Dat is jammer, want er komt een moeilijke reeks aan.”

“Maar we bewijzen tegen Feyenoord ook dat we van geen enkele ploeg hoeven te verliezen. Het is nu belangrijk dat we het verschil gaan maken tegen de ploegen onder ons. De sfeer is goed, er wordt goed gewerkt. Alle voorwaarden zijn daar voor een goed seizoen”, aldus Peters.