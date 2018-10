Na Marc van Hintum en Ruud van Nistelrooy weer een RKSV Margriet-speler in Oranje?

"Fantastisch", zegt Van Hintum in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid over het feit dat er weer een speler met een verleden bij de amateurclub uit Oss kan debuteren in Oranje. De buitenspeler maakte in de eerste maanden van dit seizoen indruk als speler van Club Brugge. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor de interlands tegen Duitsland en België voor het eerst bij de selectie van Oranje.

Van Hintum zag Groeneveld als technisch directeur van Vitesse de afgelopen jaren van dichtbij. "Het is een jongen die ik nadrukkelijk gevolgd heb de laatste twee jaar, als speler van NEC. Ik ben altijd op zoek naar talent. Hij was een jongen die in het oog sprong bij ons. We hebben een poging gedaan, maar hij was niet haalbaar voor ons.”

Prachtige beloning

De 21-jarige Ossenaar maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Club Brugge, daar heeft hij een basisplaats. "Die jongen ontwikkelt zich fantastisch. Zijn oproep is een prachtige beloning. Zo snel aanhaken op een hoger niveau, zoals hij gedaan heeft in België, is knap. Meestal zijn het de betere spelers die vrij snel van een bepaald niveau naar een hoger niveau gaan. Dat typeert de kwaliteit.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Arnaut Groeneveld voor het eerst bij Oranje

Naast Groeneveld zijn er nog drie spelers voor het eerst opgeroepen voor Oranje. De PSV’ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. Van Hintum kijkt vooral uit naar een eventueel debuut van Bergwijn. “Hij is een geweldenaar. Een heerlijke speler om naar te kijken. Zoveel power en snelheid. Hij is in bloedvorm. Echt een goede speler.”

Debuut

Voor de vier aanstaande internationals kan het zaterdag de eerste van vele interlands worden, Van Hintum kwam in een ander moment van zijn loopbaan voor het eerst bij Oranje. "Ik was toen 31. Ik dacht ook dat ik in de herfst van mijn carrière zat. Uiteindelijk heb ik gespeeld tot mijn 38ste. Er waren toen veel goede linksbacks. Frank de Boer speelde er soms, daarnaast had je Giovanni van Bronckhorst, Arthur Numan en Winston Bogarde. Er was ongelofelijk veel concurrentie.”

Van Hintum kwam uiteindelijk tot acht interlands.