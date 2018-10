Man (20) overvallen voor huis in Breda, bedreigd met vuurwapen

BREDA - De politie onderzoekt een overval vrijdagnacht voor een huis aan de Odilia van Salmstraat in Breda. Een 20-jarige man zou daar rond halftwee door iemand zijn bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek.

Het slachtoffer gaf verschillende spullen af. De verdachte, die en bivakmuts droeg, zou daarna zijn gevlucht in een oude Volkswagen Polo.

Onderzoek

Volgens getuigen doet de politie onderzoek in de Wassenaarstraat, in een huis dat grenst aan de Odilia van Salmstraat. "Het onderzoek is nog in volle gang", laat de politie zondagochtend weten.