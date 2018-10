Man overvallen voor huis in Breda, bedreigd met vuurwapen

De politie deed onderzoek in de omgeving. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - De politie onderzoekt een overval vrijdagnacht voor een huis aan de Odilia van Salmstraat in Breda. Een man zou daar rond half twee door iemand zijn bedreigd met een vuurwapen.

De verdachte zou zijn gevlucht in een oude personenauto Volkswagen Polo. Of de overvaller iets heeft buitgemaakt, is niet bekend.

Volgens getuigen doet de politie onderzoek in de Wassenaarstraat, in een huis dat grenst aan de Odilia van Salmstraat.