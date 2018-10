KLUNDERT - In een huis aan de Steinstraat in Klundert woedde vrijdagnacht brand. Het vuur werd rond middernacht ontdekt.

Volgens getuigen was er sprake van een uitslaande brand en is er 'veel schade' aan het huis.

Oorzaak

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.