A58 dicht na ongeluk met motorrijder, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis Foto: Toby de Kort

BREDA - Op de A58 is zaterdagochtend een ongeluk gebeurd waarbij een motorrijder is betrokken. Het slachtoffer is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens een omstander zou de motorrijder tegen een auto zijn gebotst. Vanaf Tilburg is de weg in de richting Eindhoven afgesloten. Achter het ongeluk staat een file van enkele kilometers. In tegengestelde richting staat een kijkersfile.







Het verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Den Bosch.