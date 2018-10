Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie neemt camerabeelden onder de loep na traangas-incident, ‘In café was flinke paniek’ Foto: Perry Roovers

BREDA - De politie neemt het incident met een traangas-achtige stof in Café Janssen in Breda ‘zeer hoog op’. Vrijdagnacht raakten 27 cafébezoekers onwel nadat er in het café met een vloeistof was gespoten.

Geschreven door Corné Verschuren



Volgens een politiewoordvoerder valt het incident onder zware mishandeling. “We gaan uit van opzet en zijn op zoek naar getuigen die ons iets meer kunnen vertellen. Ook gaan we camerabeelden nauwkeurig bekijken.” De eigenaar van het café heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. LEES OOK: Tientallen mensen onwel in café Janssen in Breda Door het incident kregen cafébezoekers last van hun luchtwegen. Volgens een omstander zouden enkelen even het bewustzijn hebben verloren. “Binnen was er flinke paniek. Mensen die bij de deur stonden konden snel naar buiten komen. Anderen deden er langer over. De hulpdiensten hebben gelijk opgeschaald.” De slachtoffers, waarvan er 11 ernstige klachten hadden, werden bij de Hoge Brug verzorgd. LEES OOK: Café Janssen biedt excuses aan voor traangasincident: ‘Oorzaak lag niet bij ons’ De brandweer deed in het café metingen en ventileerde het café. Vooralsnog gaat de brandweer uit van een pepperspray- of traangasachtige stof.