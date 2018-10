Deel dit artikel:













Groep jongeren valt man met hond aan in een park in Breda Drie verdachten zijn aangehouden. (Foto: ANP)

BREDA - Een man die zijn hond uitliet is vrijdagavond aangevallen door een groep van zes tot tien jongeren. Dit gebeurde in het Valkenbergpark in Breda, rond kwart over zes.

Geschreven door Peter de Bekker

De jongens scholden de man uit, belaagden hem en sloegen hem. Ook de hond zou geschopt zijn. Camerabeelden

Mensen die dit zagen, probeerden de aanvallers te stoppen. Een van de getuigen - een 50-jarige Bredanaar - werd zo hard geslagen, dat hij bewusteloos op de grond viel. Daarop renden de verdachten weg. De getuigen gingen achter hen aan. Een agent in burger kon een van de verdachten aanhouden. Via camerabeelden kwam de politie nog twee verdachten op het spoor. Ook die zijn gearresteerd. Het gaat om een 17 jarige Rotterdammer, een 18-jarige man uit Maassluis en een 20 jarige Bredanaar. Zij zijn vastgezet. Ambulance

De gewonde 50-jarige Bredanaar is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het onderzoek loopt nog.