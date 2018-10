Waalrese voetbalclub krijgt SM-club als sponsor: ‘Wij domineren op het veld’

WAALRE - De voetballers van ‘het vijfde’ van RKVV Waalre hebben een nieuwe sponsor: Seksclub Domination Palace uit Valkenswaard prijkt binnenkort op de shirtjes van de Waalrese voetballers. Tenminste, als het aan de voetballers en de SM-club ligt. Want, de KNVB en de sponsorcommissie zijn er niet blij mee, maar de voetballers laten zich niet uit het veld slaan.

Wat begon als grap, werd toch echt een serieuze sponsordeal, zo valt zaterdag in het Eindhovens Dagblad te lezen. ‘Wij domineren op het veld’, e-mailde het Waalrese team naar de club. ‘Wij trappen hier ook tegen ballen’, antwoordde de meesteres.

Taboe

Meesteres Denise besloot de sponsordeal aan te gaan, om ‘haar bedrijf uit de taboesfeer te halen’. Maar de sponsorcommissie wil het liever niet hebben. En in het reglement van de KNVB staat dat dat een shirtsponsor niet mag verwijzen naar drank, tabak of seks.

Maar de voetballers vragen zich af waarom de KNVB zich druk zou maken om een team uit de allerlaagste regionen en laten zich de mond niet snoeren. De voetballers gaan er alles aan doen om uiteindelijk toch in shirtjes met ‘Dominication Palace’ te kunnen voetballen.

Grootste

Domination Palace in Valkenswaard is de grootse BDSM- en fantasieclub van Nederland. Onze verslaggever mocht daar eerder een dagje meelopen.









