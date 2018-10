Floor ontroert met lied in De Wereld Draait Door: ‘Ik dacht er niet bij na en deed het gewoon'

Floor heeft het EEC-syndroom. Een zeer zeldzame aandoening waardoor ze blind is, een aantal vingers mist en niet kan zweten. Ze heeft daarnaast nog een nierafwijking. “Eigenlijk heb ik gewoon alles op m’n bordje maar ja, het is wat het is”, zei de nuchtere Floor in het televisieprogramma.

Droom

Ali B. ontmoeten was haar grote droom en dankzij de Make-A-Wish-stichting kwam die vrijdag uit. “Ik wist niet wat me overkwam. Die man is zo goudeerlijk. Het was heel bijzonder.”



Maar de rapper hield het niet bij een ontmoeting. Hij besloot haar spontaan mee te nemen naar De Wereld Draait door. Aan tafel begon Ali B. over het feit dat ze overdag samen hadden gefreestyled en besloot ze haar eigen nummer ‘Waarom’ te zingen. “Ik weet niet meer wat ik dacht. Ik had zoiets van: Ik doe dit gewoon, het kan me niet schelen.”

Bekijk het fragment hieronder

Ze schreef het emotionele nummer over haar ex-vriendin. “Sinds het uit was, was het nog steeds dikke mik. Ze is voor de trein gesprongen en voor haar heb ik het nummer geschreven", vertelde Floor aan tafel.

Missie

Floor laat zich absoluut niet tegenhouden door haar aandoening. “Mijn missie is om mensen te inspireren, ook als je een handicap of beperking hebt. Ga toch je ding doen. Ga je droom volgen.” Floor weet heel goed wat haar eigen droom is. “Muziek is mijn toekomst. Ik denk dat dat nu wel eens in gang gezet kan worden.”