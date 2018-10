Deel dit artikel:













Stadionconcert van Snollebollekes in no time uitverkocht, mogelijk tweede show Snollebollekes in het Gelredome. (foto: Snollebollekes).

BEST - Het stadionconcert van Snollebollekes in maart volgend jaar in het GelreDome, is in no time uitverkocht. Een uur nadat de 26.000 kaartjes in de verkoop gingen, waren ze allemaal weg, zo valt te lezen op de site van Snollebollekes.

Geschreven door Rebecca Seunis

Achter de schermen wordt er gekeken of er misschien een tweede show toegevoegd kan worden. Feestartiest Rob Kemps uit Best kondigde vorige week zijn show aan op Instagram. Op zaterdagavond 30 maart staat Snollebollekes in het Arnhemse stadion. LEES OOK: Snollebollekes 'knalt uit zunne panty' met groot concert in GelreDome Urenlang feest

De feestact vult het programma niet alleen: tientallen gastoptredens zijn aangekondigd. Zo zijn Gerard Joling, de Vengaboys en Mooi Wark te zien. Ook de Gebroeders Ko uit Raamsdonksveer bestijgen het podium. Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. Het wordt volgens de organisatie 'een non-stop feest van 3,5 uur'.