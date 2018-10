Dorpsrommelmarkt barst uit zijn voegen: 'Welke organisatie wil gratis spullen hebben?'

LANDHORST - Een bizarre hoeveelheid spullen staat klaar voor de jaarlijkse rommelmarkt in het dorpje Landhorst. Elk jaar kunnen mensen hier schatzoeken en oude spullen verkopen, maar dit jaar weten ze niet wat ze meemaken. De spullen passen niet meer in de tent en ze hebben al een hoop buiten moeten zetten. “We hopen dat een organisatie de overgebleven spullen wil hebben”, aldus de organisatie.

“Voor het dorp en voor de carnavalsvereniging die het organiseert is het elk jaar weer en mooi iets, maar dit jaar is het overvol”, vertelt Martin van de organisatie.

Goed doel?

Zondag tussen elf en drie uur kunnen mensen hun slag slaan, maar de organisatie houdt nu al het hart vast over alle overgebleven spullen. “Je kunt er vergif op innemen dat we niet alles kunnen verkopen. Dus is er veel dat de container ingaat. We hopen daarom dat we een organisatie of goed doel blij kunnen maken met de overgebleven spullen.”

Want al die kilo’s afval die anders naar de stort moeten, moeten natuurlijk betaald worden. “Hopelijk zijn er organisaties die de spullen willen hebben. Ze hoeven alleen maar om drie uur hier te zijn met een wagen. De vrijwilligers helpen mee met het inladen. Een win-winsituatie.”

Martin heeft wel een idee hoe het kan dat het dit jaar zo overvol is. “De huizenmarkt trekt weer aan hier. Door het jaar heen werden we al vaak gebeld dat mensen spullen over hadden. We zijn nu gestopt met de inname, het staat zo gigantisch gestapeld dat het lastig wordt morgen.”