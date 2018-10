Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Warmste oktoberdag ooit in Brabant: meer dan 27 graden Een zomerse dag in Breda. (Foto: Henk Voermans)

VOLKEL - Het is zaterdag de warmste oktoberdag in Brabant ooit gemeten. In Volkel werd het in de middag al 27,2 graden. In Eindhoven bleef de meter steken op 26,9 graden. Het werd dus officieel een zomerse dag in de meeste delen van Brabant.

Geschreven door Rebecca Seunis

Op 16 oktober 2017 werd het in Eindhoven ook al zomers warm met 25,5 graden. Toen was het in 96 jaar niet zo warm zo laat in de herfst. [instagram:https://www.instagram.com/p/Bo387DEiSn2/?tagged=eindhoven] Warme nacht

In de nacht van zaterdag op zondag blijft het erg zacht, het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. Zondag wordt het weer zonnig, later op de dag komen er wel wat wolkenvelden. Het wordt mogelijk weer zomers warm, met maximaal 26 graden.