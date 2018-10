Deel dit artikel:













Mathieu van der Poel na valpartij direct naar het ziekenhuis: vrees voor enkelbreuk Mathieu van der Poel de beste bij zijn eerste veldrit van het seizoen (foto: OrangePictures).

LOKEREN - De Brico Cros in Lokeren is voor Mathieu van der Poel uitgelopen op een drama. De 23-jarige veldrijder moest na een valpartij opgeven en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Sporza wordt er gevreesd voor een breuk in de enkel.

Geschreven door Job Willemse

Al in de eerste ronde kwam Van der Poel zwaar ten val in een greppel. "Mathieu heeft heel veel pijn. Ze gaan hem meteen naar het ziekenhuis brengen. Meer weten we nog niet", aldus de mecanicien van Van der Poel, die per ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Sint-Niklaas. Van der Poel probeerde nog wel door te rijden, maar merkte al snel dat dat niet meer mogelijk was.