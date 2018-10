Motorrijder gewond na ongeluk met auto, bestuurder rijdt door

De motorrijder is zwaargewond (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij op de kruising van de Eindhovenseweg en de Esp moest uitwijken voor een auto. De bestuurder van de auto is doorgereden.

De weg tussen Son en Eindhoven is afgesloten. Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de motorrijder. Die zou even buiten bewustzijn zijn geweest en ter observatie naar het ziekenhuis zijn gebracht.