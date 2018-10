Bittere pil voor Tilburg Trappers: ijshockeyclub mag niet hogerop spelen in Duitsland

TILBURG - De Tilburg Trappers kunnen de toekomstplannen voorlopig in de ijskast zetten. De ijshockeyclub wilde graag promoveren naar de tweede Duitse divisie, maar die clubs hebben nu besloten dat het niet gaat gebeuren.

Afgelopen donderdag kwamen de clubs van de Deutsen Eishockey Liga 2 (DEL 2) bij elkaar om te bepalen of de Tilburg Trappers in het vervolg mogen promoveren. De ijshockeyclub uit Tilburg werd de afgelopen drie jaar kampioen van de Oberliga, maar de clubs uit de DEL 2 willen de Trappers niet in hun competitie.

"We moeten dit nu incasseren en gaan kijken wat nu de beste optie is" - Ron van Gestel, voorzitter Tilburg Trappers.

"Het zag er allemaal heel positief uit", zegt Trappers-voorzitter Ron van Gestel. "Maar deze uitkomst is gewoon heel teleurstellend. We hebben er alles aan gedaan, dan is het pijnlijk om dit te horen."

Tekst gaat verder onder de tweet.

De clubs in de DEL 2 mochten bepalen of de Tilburg Trappers wel of niet zouden worden toegelaten tot hun competitie. Volgens Van Gestel waren de voortekenen positief. "Dat baseer ik op de gesprekken met de verschillende clubs. Maar dit is heel teleurstellend." Een ander woord wat Van Gestel noemt is 'onmacht'. "Zo voelt het wel, ja. We moeten dit nu incasseren en gaan kijken wat nu de beste optie is."

"Het belang van de club moet de absolute boventoon voeren in de toekomstplannen" - Ron van Gestel, voorzitter Tilburg Trappers.

Mogelijke opties

Van Gestel doelt op de opties die nu open liggen voor de Trappers. "Er zijn eigenlijk op dit moment drie opties. Of we blijven in Duitsland, of we wijken uit naar een ander Europees land, of we keren terug naar Nederland."

De voorzitter gaat nu met de directie de komende tijd alle opties afwegen. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden. "Maar het belangrijkste is de club. Het belang van de club moet de absolute boventoon voeren in de toekomstplannen. Het buitenland kan, maar dan moet dat wel te betalen zijn. Nederland kan ook, maar ook dan moeten we gaan kijken wat er beter kan."