Sporenonderzoek naar uitgebrande woning in Putte afgerond: identiteit slachtoffer nog niet bekend De voorgevel van het huis in Putte. Foto: Guus Beenhakker

PUTTE - Het onderzoek naar de oorzaak van de brand in een woonhuis in Putte is afgerond. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. Het woonhuis brandde vrijdagmiddag uit na een gasexplosie.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Bij de gasexplosie aan de Keizerstraat kwam een man om het leven. Volgens een woordvoerder gaat het vermoedelijk om de bewoner van het pand. De woning raakte door de brand, die op de explosie volgde, volledig verwoest. LEES OOK: 'De vlammen schoten het huis uit', ooggetuige over explosie en woningbrand in Putte Het sporenonderzoek is afgerond en de politieafzetting bij de woning is verwijderd. Wel wordt er nog onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer in de woning. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van het huis, maar dat is nog niet definitief vastgesteld. LEES OOK: Man komt om het leven bij gasexplosie en brand in huis in Putte