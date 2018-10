Jelle Klaasen verrast vriend en vijand en verslaat Peter Wright op European Darts Trophy

GOTTINGEN - Jelle Klaasen heeft vriend en vijand verrast door Peter Wright te verslaan in de tweede ronde van de European Darts Trophy. Klaasen kwam met 3-0 voor tegen de nummer twee van de wereld en won uiteindelijk met 6-3.

2018 is nog niet het beste jaar voor Klaasen, maar The Cobra gaf eerder deze week al aan zich steeds beter en beter te voelen. En dat liet hij ook zien in de tweede ronde van de European Darts Trophy. Klaasen begon uitstekend aan de partij en kwam zelfs met 3-0.

Spanning

Het was voor Klaasen de eerste overwinning in vijf jaar op de Schot. Wright leek nog terug te komen in de partij. De excentrieke darter kwam terug tot 4-2, maar juist in de leg waarin het aanhaken of afhaken was voor de Schot, gooide Klaasen zijn beste leg. De darter uit Alphen gooide de zevende leg uit in dertien darts, nadat hij na twaalf darts al op tops stond en kwam zo dus op een 5-2 voorsprong.

Klaasen maakte het zichzelf nog wel moeilijk door veel pijlen te missen. Daardoor kwam Wright nog terug tot 5-3. The Cobra kreeg al vier matchdarts voordat hij uiteindelijk de beslissende dubbel wél wist te gooien.

Door zijn overwinning heeft Klaasen zich niet alleen geplaatst voor de volgende ronde van de European Darts Trophy. Ook mag Klaasen zich melden voor de European Darts Championship later deze maand. Net als Klaasen wist ook Michael van Gerwen zich eerder op de avond te plaatsen voor de derde ronde van de European Darts Trophy. De darter uit Vlijmen won van landgenoot Vincent van der Voort (6-2).

Jelle Klaasen speelt in de derde ronde tegen de Duitser Martin Schindler.