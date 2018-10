Virgil van Dijk scoort bij 3-0 zege Oranje, maar debutant Denzel Dumfries is dé uitblinker

Van Dijk, de boomlange verdediger van Liverpool, zette Oranje na een halfuur op 1-0. Een corner van Memphis Depay werd door Ryan Babel op de lat gekopt, waarna Van Dijk attent was en de bal kon binnenkoppen. Het betekende voor de in Breda geboren Van Dijk zijn tweede goal voor het Nederlands elftal. Eerder scoorde de centrale verdediger ook tegen Portugal.

Uitblinker

Nederland won uiteindelijk met 3-0 van Duitsland. Oud-PSV'er Memphis Depay scoorde de bevrijdende tweede treffer na 88 minuten. Een paar minuten later was het een andere ex-PSV'er die de overwinning nog mooier maakte: Georginio Wijnaldum omspeelde drie Duitsers en schoot de bal in de verre hoek. Ondanks de goal van Van Dijk was hij niet de uitblinker aan Oranje-zijde. Die eer was weggelegd voor een debutant: Denzel Dumfries.

Dumfries ijzersterk

PSV'ers Steven Bergwijn en Denzelf Dumfries debuteerden allebei en stonden meteen in de basis. Vooral Dumfries maakte een heel goede indruk. De rechtsback van PSV viel op met zijn loopvermogen en werklust, en gaf ook nog eens een paar goede voorzetten vanaf de rechterkant.

Zo gaat het dus ontzettend snel met de loopbaan van Dumfries. Vier jaar geleden speelde de 22-jarige back nog voor de amateurs van VV Barendrecht. Via Sparta Rotterdam en SC Heerenveen streek Dumfries afgelopen zomer neer in Eindhoven. PSV betaalde meer dan vijf miljoen voor de rechtsback die Santiago Arias moest doen vergeten. Daar is Dumfries al in geslaagd.

Denzel Dumfries maakte zaterdagavond zijn debuut voor Oranje (foto: VI Images).

Bij PSV heeft Dumfries zich binnen no time in de basis gespeeld en hij speelde ook al twee duels mee in de groepsfase van de Champions League tegen FC Barcelona en Internazionale. Mede door zijn goede optredens in Eindhoven vond bondscoach Ronald Koeman het tijd worden om Dumfries eens zelf aan het werk te zien. Hij riep hem op en stelde Dumfries dus ook meteen op in het duel met Duitsland in de Nations League.

Debutanten

Naast Denzel Dumfries en Steven Bergwijn, maakte ook Arnaut 'Danjuma' Groeneveld zijn debuut. Hij viel na 70 minuten in voor Bergwijn en is nu definitief Nederlands international. Groeneveld kon ook nog kiezen voor een interlandcarrière bij Nigeria, maar door de speelminuten in het officiële duel met Duitsland, mag Groeneveld alleen nog maar voor Oranje uitkomen.

