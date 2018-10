Deel dit artikel:













Twee mannen raken zwaargewond bij steekpartij op camping in Hooge Mierde: verdachte (25) aangehouden De man blijkt uit Rotterdam te komen. (Foto: ANP)

HOOGE MIERDE - Bij een steekpartij in Hooge Mierde zijn zaterdagavond een man van 23 en een man van 32 zwaargewond geraakt. De steekpartij vond plaats in een chalet op camping Zwartven. Er is een 25-jarige man aangehouden.

Rond negen uur kreeg de politie een melding binnen dat twee mannen zwaargewond zijn geraakt bij een steekpartij op de camping aan de Eendengoor in Hooge Mierde. Mogelijk is er een ruzie vooraf gegaan aan het incident. De mannen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter is geland om hulp te verlenen. De politie doet onderzoek naar ieders rol in het incident.