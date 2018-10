Deel dit artikel:













Hoogbejaarde vrouw overvallen, daders met flink geldbedrag gevlucht De vrouw werd overvallen in haar woning (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Een hoogbejaarde vrouw is zaterdagavond in haar flat aan de Reinaertlaan in Eindhoven overvallen door twee mannen. Ze zijn er met geld vandoor gegaan.

Geschreven door Michelle Peters

Het gebeurde rond acht uur. De vrouw kwam met de schrik vrij. De mannen zijn rond de dertig jaar oud en mogelijk van Oost-Europese afkomst. De politie roept getuigen op zich te melden.