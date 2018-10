Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer (89) van laffe overval dacht dat thuishulp aan de deur stond, huis overhoop gehaald De vrouw werd overvallen in haar woning (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Het slachtoffer van de overval zaterdagavond in een flat aan de Reinaertlaan in Eindhoven is een vrouw van 89. Ze deed rond acht uur de deur open omdat ze dacht dat het iemand van de thuiszorg was die aanbelde. Twee mannen van ongeveer twintig jaar stormden vervolgens naar binnen en haalden haar huis overhoop. De twee gingen er met een flink geldbedrag vandoor.

Geschreven door Michelle Peters

Buurtonderzoek heeft volgens de politie niks opgeleverd. Ze roept getuigen die iets gezien of gehoord hebben met klem op zich te melden. "We nemen de zaak hoog op, gelet op de kwetsbaarheid van het slachtoffer", laat de politie weten. De 89-jarige vrouw raakte niet gewond, maar is volgens de politie 'logischerwijs erg ontdaan over wat er is gebeurd'. Voor haar is slachtofferhulp ingeschakeld. Nadat de mannen er vandoor gingen, wist het slachtoffer zelf de politie te waarschuwen.