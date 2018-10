Deel dit artikel:













Drugsdumping bij voetbalclub RKSV Oisterwijk, drie vaten van duizend liter ontdekt in vrachtwagen Op de laadklep stond een tank van duizend liter. (Foto: Bart Meesters)

OISTERWIJK - In de Sportlaan in Oisterwijk is zaterdagnacht een vrachtwagen vol drugsafval gedumpt. In de truck stonden drie vaten van duizend liter. Een vat stond op de laadklep van de vrachtwagen.

Geschreven door Peter de Bekker

De drugsdumping, vlakbij voetbalvereniging RKSV Oisterwijk, werd rond kwart voor een ontdekt. Kapot

Vermoedelijk ging de laadklep van de vrachtwagen kapot toen de daders de vaten wilden uitladen en hebben ze daarop de truck zo laten staan. De politie heeft de omgeving afgesloten en schakelde specialisten in om het drugsafval te verwijderen . Of er vloeistoffen zijn weggelekt, wordt onderzocht.