'Grap' met putdeksels hindert agenten op weg naar reanimatie: ‘Ben stoer en meld je op het bureau’ Foto; Archief

BERGEN OP ZOOM - De politie in Bergen op Zoom is zaterdagnacht ernstig gehinderd door een actie van vandalen. Die hadden putdeksels omhoog gezet. Agenten die met spoed op weg waren naar een reanimatie, reden daar in het donker tegenaan. Daardoor liep de politieauto zoveel schade op dat ze niet verder konden.

Geschreven door Corné Verschuren



“Gelukkig waren er collega’s in de buurt die direct ter plaatse konden gaan om de reanimatie op te starten. De volgende keer hebben wij mogelijk minder geluk!”, meldt de politie op Facebook. "Een oproep aan degene die zo stoer was om dit te doen… Wees ook zo stoer om jezelf te melden op het politiebureau!"