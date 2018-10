Deel dit artikel:













Zon, zweet en heel veel blije gezichten: dit is de Marathon van Eindhoven [KIJK LIVE MEE] Foto: Birgit Verhoeven. Een stukje motivatie langs de route. Ze zijn begonnen! De sfeer in Eindhoven is opperbest.

EINDHOVEN - Vandaag gaat het gebeuren, de Marathon Eindhoven! Duizenden deelnemers doen hun best op de verschillende afstanden. Maar ook als je niet de 10 km, de halve marathon, de minimarathon of de hele loopt, is de Marathon Eindhoven een evenement dat je niet mag missen. Omroep Brabant doet live verslag, kijk hier naar de stream en volg ons liveblog.

Geschreven door Wim Heesterbeek