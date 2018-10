'Doe geen eindsprint!' 35ste Marathon van Eindhoven wordt zomers, organisatie doet opvallende oproep

Naast de 2800 lopers van de hele marathon zijn om 10.00 uur ook zo'n 300 estafetteteams gestart. In totaal vertrokken dus zo'n 3100 lopers. Direct na de start brak in Eindhoven de zon door. Naar verwachting is rond het middaguur de 20 graden al gehaald. Later vandaag kan het zomaar 25 graden worden. Of het parcoursrecord van 2:05:46 onder die omstandigheden tot de mogelijkheden behoort, is maar de vraag. De Veer: "Het wordt warm. Wij staan nu in de schaduw, het is heerlijk hier. Maar als je straks in de zon loopt, denk ik dat het best wel even wennen wordt. Aan de andere kant, de jongens komen uit Afrika. Daar is het ook heel erg warm. Het is een beetje afwachten. We rekenen op een 2:06. Om te zeggen het parcoursrecord gaat eraan, dat lijkt me vandaag een beetje moeilijk."





Niet teveel kleding, niet sprinten

Natuurlijk bestaat de Marathon Eindhoven uit veel meer dan de lopers die voor de recordtijden gaan. Duizenden recreanten gaan ook van start en dagen zichzelf uit. Ook zij willen de best haalbare tijd lopen uiteraard. Maar de recreanten moeten deze zondag goed opletten, genoeg drinken bijvoorbeeld. "We hebben de mensen opgeroepen probeer niet teveel kleding aan te doen, zodat je lichaam kan koelen. Drink voldoende en een hele gekke oproep: doe vooral geen eindsprint vandaag. Als de mensen moe zijn en een beetje uitgedroogd, en je gaat dan sprinten, dan heb je zoveel meer kans op kramp en ongevallen. Het is een hardloopwedstrijd, maar toch zeggen we, probeer vooral af te zien van een eindsprint."

Voor aanvang van de marathon gebeurde zondagochtend een ongeluk. Twee motoragenten botsten op elkaar. Eén van hen raakte zwaargewond.

